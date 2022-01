Bologna, 27 gennaio 2022 - È indagato per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, porto abusivo di arma da fuoco e tentato omicidio aggravato dai motivi abietti il 21enne tunisino, senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti di polizia, che è stato arrestato martedì pomeriggio in zona Fossolo mentre tentava la fuga lungo la banchina del binario 3 dopo, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, avere esploso dei colpi di pistola verso un connazionale, poi fuggito, all’interno della stazione San Vitale. Questi i reati ipotizzati dalla Procura, nella persona del pm Antonello Gustapane, che coordina le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo e Radiomobile a carico del giovane ora trasferito in carcere, in attesa della convalida dell’arresto per tutte le contestazioni, come richiesto dalla Procura appunto.





In particolare , a pesare sulla posizione del 21enne tunisino – il giovane ripreso dalle telecamere mentre impugna l’arma da fuoco – è il reato di tentato omicidio, poiché secondo gli investigatori sarebbe stato proprio lui ad esplodere quei due colpi di pistola, di cui uno all’altezza del corpo e perciò potenzialmente fatale, che martedì hanno scosso la zona della periferia. Le indagini per corroborare la pista seguita dagli inquirenti sono ancora in corso, per determinare anche se le cause della sparatoria possano ricondursi o meno a quello che sembra essere un vero e proprio regolamento di conti tra pusher, alla cui base c’è lo spaccio di stupefacenti. A tal proposito, sono continuate anche ieri mattina le ricerche lungo i binari della stazione ferroviaria Bologna San Vitale, dove è avvenuta la sparatoria. I carabinieri, coadiuvati dalla polizia ferroviaria – intervenuta con le Volanti a supporto dei militari dell’Arma anche martedì pomeriggio –, hanno compiuto ricerche dei bossoli esplosi e della pistola di cui il 21enne indagato potrebbe essersi disfatto durante la fuga, prima di essere preso in zona Fossolo, all’altezza di via San Pier Tommaso.





I carabinieri stanno inoltre passando al setaccio le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della Polfer, per arrivare a identificare gli altri, sembra due, protagonisti della sparatoria, fra cui appunto ci sarebbe la vittima del tentato omicidio contestato al 21enne e un possibile complice del tunisino arrestato, riusciti a scappare. Per il momento, la ricostruzione dei fatti riferisce di una prima segnalazione alla centrale operativa dei carabinieri arrivata alle 15.35 di martedì, quando una persona ha chiamato per degli spari avvenuti all’interno della stazione ferroviaria San Vitale. Da qui è poi partita la caccia all’uomo che alle 16.30 ha permesso alle forze dell’ordine di intercettare e arrestare lungo i binari il 21enne tunisino.