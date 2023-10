Gli sparano addosso: notte di terrore a Bologna

Bologna, 22 ottobre 2023 – Un uomo nordafricano è stato ferito, questa notte, con un colpo di arma da fuoco. È successo in via Marco Polo e i carabinieri sono adesso al lavoro per ricostruire i contorni dell’aggressione.

La zona di fronte all'Hotel Marco Polo, dove è stato soccorso l'uomo ferito dopo una sparatoria (foto Schicchi)

L’uomo, che adesso è ricoverato all’ospedale Maggiore in codice di media gravità, è stato colpito a una gamba. Adesso i militari dell’Arma, che hanno ascoltato il ferito, stanno verificando dove sia avvenuta effettivamente l’aggressione.

Proprio di fronte all’hotel Marco Polo, dove stanotte sono intervenuti i soccorsi, c’è infatti uno stabile abbandonato mai finito di costruire, spesso ricovero di spacciatori e sbandati.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp del Carlino clicca qui