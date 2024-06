Spari in via Audinot, il giallo: "Un fatto grave, ma isolato. Il nostro è un quartiere sicuro"

"La sparatoria di domenica sera in via Audinot ci ha sconcertati. Questa è una zona molto tranquilla, dove non abbiamo mai registrato episodi di criminalità, al massimo qualche vandalismo adolescenziale, ma niente di più. Quello che è accaduto è indubbiamente molto grave e ho piena fiducia nelle forze dell’ordine affinché si possa arrivare al più presto a capire cosa e perché è successo". A parlare è Lorenzo Cipriani, presidente del Quartiere Porto-Saragozza, dove domenica scorsa, intorno alle 22.30, un ragazzo di 20 anni è stato colpito alle spalle da un proiettile che lo ha centrato al gluteo perforandogli l’intestino. Trasportato d’urgenza al Maggiore, in codice di massima gravità, le sue condizioni migliorano giorno dopo giorno anche se rimane ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

Fondamentale per la ricostruzione dei fatti – sul caso indaga la Squadra Mobile – sarà la sua testimonianza, se deciderà di collaborare. Il giovane verrà infatti sentito dagli investigatori non appena si sarà ripreso. La sua versione potrà far luce su un aspetto che al momento non è chiaro, ovvero il movente: ogni pista rimane aperta, anche se quella della rapina si fa via via meno probabile.

È possibile che dietro all’aggressione ci sia una lite finita male oppure un regolamento di conti. Intanto gli agenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per provare a risalire all’identità dell’autore o degli autori. "Penso che sia del tutto casuale – continua Cipriani – che un evento del genere sia successo nel nostro quartiere e questo pensiero è condiviso anche dai residenti con i quali mi sono ovviamente confrontato in questi giorni. Come presidente, non ho ricevuto delle segnalazioni su attività dubbie o situazioni sospette nei giorni precedenti e successivi alla sparatoria. La nostra comunità è molto vigile e sempre pronta a segnalare laddove ce ne sia bisogno e questo ci aiuta ad avere un maggiore controllo sul territorio. Per questo mi auguro che quello di domenica scorsa, seppur molto grave, sia un fatto isolato. Tra i residenti è normale che ci sia preoccupazione di fronte a un episodio del genere, ma prevale comunque la tranquillità del vivere in una zona che è sempre stata sicura".

Chiara Caravelli