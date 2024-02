Spari in via Marco Polo. Gambizzò il rivale in amore: arrestato dai carabinieri

Aveva prima preso a pugni e poi gambizzato un uomo, reo di aver infastidito la sua ragazza. Adesso, per il trentunenne albanese, già finito nei guai proprio per la detenzione illegale di una pistola, sono scattate le manette. La sparatoria era avvenuta la notte dello scorso 22 ottobre, nei pressi del distributore Ip di via Marco Polo e la vittima, soccorsa da alcuni amici che si erano allontanati prima dell’arrivo dei carabinieri, era stata poi portata in ospedale, dove era stato estratto il proiettile, conficcato nella carne.

Partendo dall’analisi del bossolo e scavando tra le resistenze della vittima e dei testimoni dell’aggressione, i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Bologna Centro sono riusciti a individuare il trentunenne e a ricostruire i motivi della violenta aggressione.

Stando a quanto emerso nel corso delle indagini, infatti, la vittima, un marocchino di 44 anni con precedenti vari, aveva trascorso la serata a una festa in un bar trattoria non distante dal luogo dell’aggressione assieme ad alcuni connazionali. In quel contesto avrebbe iniziato un approccio, poco gradito, con una ragazza, risultata essere poi la compagna del ‘pistolero’. Che, avvertito di quanto stava accadendo, è arrivato di corsa sul posto assieme a un amico, ancora non individuato. In breve si è passati dalle parole ai fatti, con il quarantaquattrenne preso a pugni e calci. E, come estremo avvertimento, è spuntata poi la pistola, con cui l’uomo è stato ferito a una gamba. Tutto è accaduto fuori dal locale. Il trentunenne e l’altro che era con lui si sono quindi allontanati, mentre gli amici della vittima hanno trasportato il ferito fino al distributore dell’Ip, dove è stato lasciato, in attesa dell’arrivo del 118 che intanto avevano allertato. Erano stati i sanitari a dare poi l’allarme ai carabinieri, che subito avevano avviato le indagini, avvalendosi anche della collaborazione dei colleghi del Ris, a cui era stato spedito il bossolo estratto dalla gamba della vittima. Un bossolo compatibile con la pistola che era stata trovata in possesso dell’albanese, fermato dagli agenti del Santa Viola un mese fa. Motivo per cui si trovava ancora ai domiciliari, nella sua casa di Borgo Panigale. Lì sono arrivati ad arrestarlo i carabinieri: l’uomo risponde di lesioni aggravate e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, aggravato poiché commesso da più persone.