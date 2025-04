Spariti due Bulldog: “Me li hanno rubati”

Chi li ha visti? È la domanda ogni giorni più angosciata che si pone la famiglia di Arianna Strazzari, mamma di due bambini e custode di una specie di fattoria degli animali sulla collina di Sasso Marconi. Domenica scorsa dal cortile di via Pramatto, una stradina privata che confluisce in via Castello, sono spariti due pacifici cuccioli di Bulldog francese: Birba e Sissi, abituati a muoversi in libertà insieme alla madre Sophia e ad altri due compagni di zampa.

"Temo un furto e ho denunciato il fatto ai carabinieri, senza trascurare di diffondere le foto segnaletiche sui social", racconta. Intorno ha una brigata allegra di 40 altri animali: oltre ai 5 cani, qui abitano gatti, un asino, maialini nani, un suricato, una puzzola, tartarughe, un riccio africano, petauri dello zucchero, un cane della prateria, galline, un pavone, gatti e un cincillà. Tutti arrivati in via Pramatto da adozioni, soccorsi, oasi feline e giro di amicizie e storie di abbandono. I due Bulldog sono regolarmente microchippati.

"Se l’intenzione fosse di utilizzarli per la riproduzione va detto che esse sono state operate, poco dopo la nascita, per una malattia congenita che le rende sterili, e che in caso di gravidanza ne metterebbe a rischio la vita".