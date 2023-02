’Sparito’ il semaforo della discordia

Scontri e investimenti pedonali. Polemiche di cittadini, commercianti e opposizioni politiche. A Pianoro il semaforo lampeggiante su via Andrea Costa, in frazione Rastignano, all’angolo con via Valle Verde, era diventato un vero e proprio ‘caso’. Dopo l’ennesimo investimento pedonale avvenuto davanti al centro civico, e le conseguenti polemiche sulla poca sicurezza di quel tratto di strada, il semaforo è sparito. Dal giorno alla notte. I primi a portare alla luce questo ‘giallo’ sono stati i membri del Comitato Civico di Rastignano: "Dall’impianto semaforico dell’incrocio stradale via Andrea Costavia Valle Verde, sono state rimosse alcune lanterne già da oltre una settimana. Potrebbe trattarsi di semplice manutenzione o attività preparatoria alla completa rimozione dell’impianto, quest’ultima certamente inaccettabile da questo stesso Comitato, come più volte segnalato. Oltre a numerosi incidenti segnalati proprio dal Comitato, che continuano a susseguirsi ormai con cadenza quasi settimanale. Ad oggi, teniamo monitorata la situazione auspicando che l’impianto semaforico sia riattivato come chiesto. Magari trasformandolo in un impianto semaforico intelligente che possa attivarsi ed adattarsi alle condizioni di traffico delle strade che insistono sull’incrocio".

Anche il consigliere d’opposizione FdI Luca d’Oristano commenta: "La sicurezza stradale è forse il tema più importante dopo la sanità infatti da ottobre 2020, come Fratelli d’Italia, con tutta l’opposizione, ci siamo opposti allo spegnimento, alla messa in funzione lampeggiante chiedendo in più occasioni l’installazione di un ’impianto intelligente’ all’incrocio Valle Verde ed a chiamata sul parcheggio. Purtroppo l’amministrazione, dopo aver realizzato quello a chiamata, ha deciso di smontare le lanterne sull’incrocio. La ritengo una decisione totalmente sbagliata e per questo ho depositato al protocollo del Comune la richiesta per verificare se siano state rispettate tutte le eventuali norme procedurali in merito".

La sindaca Franca Filippini risponde: "Il semaforo è stato tolto perchè da tempo non era in funzione (ma solo lampeggiante) e non lo avremmo rimesso in funzione. Non aveva senso lasciarlo. Visto che c’è già un semaforo a chiamata poco prima quello in questione non verrà ripristinato e lì studieremo soluzioni per segnalare meglio l’attraversamento pedonali, per esempio con un’illuminazione apposita".

Zoe Pederzini