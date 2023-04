Sparkasse arriva sotto le Torri Spazio condiviso con Illumia

Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano apre la sua prima filiale in Emilia-Romagna. E lo fa nel cuore della città, in via Indipendenza. Uno spazio condiviso con il provider energetico bolognese Illumia, con cui è stato creato un punto fisico d’incontro dove la banca e il fornitore di servizi energetici propongono i propri prodotti e servizi, in un ambiente disegnato sulle necessità del cliente.

"Bologna è per noi una zona di grande interesse e con uno spirito imprenditoriale vivo – sottolinea il presidente di Sparkasse, Gerhard Brandstätter –. Dopo aver sviluppato importanti relazioni con primari clienti in Emilia-Romagna, l’apertura della filiale rappresenta la volontà di un ulteriore sviluppo".

Sparkasse, in regione, è già punto di riferimento sia per aziende, sia per clienti privati. Infatti, conta nel Corporate Banking circa 70 aziende clienti con 240 milioni di euro di finanziamenti in essere, mentre nel Private Banking segue cento clienti con 50 milioni di euro di masse gestite. Un rapporto, questo, che può contare su un’ulteriore crescita, "favorita ora dalla presenza di questa filiale – spiega Nicola Calabrò, amministratore delegato e direttore generale di Sparkasse –. Siamo una banca che si è specializzata molto e quindi viene riconosciuta dai clienti come capace di offrire gli stessi servizi delle banche più grandi, ma con capacità decisionali che danno luogo a risposte più rapide".

Aggiunge Marco Bernardi, presidente di Illumia: "Siamo entusiasti di aver colto l’opportunità di compiere un nuovo passo, quello di aprire un punto fisico nel cuore di Bologna in partnership con un Istituto bancario importante come Sparkasse e con un format di incontro con il consumatore completamente nuovo. All’inaugurazione anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini: "È bene scommettere su questa terra. Abbiamo bisogno di un sistema bancario che sappia garantire gli investimenti per le grandi imprese, ma che sappia allo stesso tempo anche fornire credito alle piccole imprese che altrimenti rischiano di scomparire".

