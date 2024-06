Bologna, 10 giugno 2024 – Paura stanotte in zona Saragozza a Bologna: un giovane è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco, forse per un tentativo di rapina. È successo intorno alle 23 all'angolo tra viale Cicini e via Sant'Isaia. Sul posto polizia e carabinieri. Al momento sono in corso accertamenti.

Notizia in aggiornamento