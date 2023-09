Spartitraffico e nuovi marciapiedi Via Porrettana diventa più sicura

Operazione sicurezza sulla via Porrettana, tra il centro di Casalecchio e il quartiere Croce, dove sono in corso gli attesi lavori di allargamento dei marciapiedi, spostamento del passaggio pedonale e realizzazione di una isola spartitraffico in corrispondenza del tratto più pericoloso della storica arteria di collegamento tra la cittadina sul Reno e Bologna. Tra il Sole e la zona della Bastia infatti la strada comunale transita davanti al complesso scolastico Galilei con il relativo traffico intenso di attraversamento e di sosta del servizio di trasporto pubblico. Ed altrettanto intenso è il movimento di veicoli e persone indotto dalla presenza della casa di cura Villa Chiara e più a nord di Villa Fiorita. Da qui l’investimento di quasi 100mila euro destinati a lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza entrati nel vivo da pochi giorni con qualche disagio alla circolazione, che si dovrebbero concludersi prima dell’inizio dell’anno scolastico. "Stiamo mettendo in fila una serie di cantieri programmati da tempo, e definiti sulla base delle disponibilità finanziarie e delle esigenze dei diversi quartieri -spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Nanni- In particolare in questa zona ci sono criticità che i cittadini ci hanno segnalato, prima di tutto in termini di sicurezza: tante auto sfrecciano a velocità sostenuta e in corrispondenza del parcheggio delle Galilei o dell’accesso a Villa Chiara tendono ad invadere le corsie opposte, con sorpassi pericolosi, specie per le categorie deboli: pedoni e ciclisti".

E’ di poche settimane fa la segnalazione del consigliere Cevenini relativa alla larghezza del marciapiede insufficiente a permettere lo scambio tra due pedoni.

"A questo si aggiunge la presenza di vegetazione non controllata che costringeva uno dei due a scendere dal gradino del marciapiede col rischio concreto di essere investiti", sottolineò il consigliere della lista civica. "Diciamo che da queste ed altre criticità abbiamo preso lo spunto per fare un intervento complessivo che prevede l’allargamento dei marciapiedi sul lato ovest della Porrettana. La realizzazione di isole spartitraffico per proteggere gli attraversamenti pedonali. E poi lo spostamento dell’attraversamento pedonale con pavimentazione tattile e della pensilina della fermata dell’autobus. Oltre ad una rampa pedonale e un nuovo tratto di marciapiede", aggiunge Nanni.

Gabriele Mignardi