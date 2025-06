Spartitraffico-giungla. Il Comune ai residenti: "È per l’ecosistema"

SAN LAZZARO (Bologna)Avete mai pensato di coltivare la biodiversità ambientale all’interno di un’aiuola collocata in uno spartitraffico largo circa un metro, in una stradina trafficata? E di farlo a un chilometro di distanza da una grande area verde, dove, ipoteticamente, si potrebbe dare ampio sfogo al pollice verde? Nel Comune di San Lazzaro, alle porte di Bologna, è possibile. Proprio come sottolinea l’amministrazione, rispondendo ad alcune lamentele dei cittadini, che evidenziano "erba alta" all’interno dei "nuovi giardini della pioggia" in via Di Vittorio. Giardino è un termine generoso, visto che l’area di cui si tratta è composta da diverse aiuole spartitraffico, per le quali i lavori si sono conclusi nei mesi scorsi, in cui fiori e piante sono inevitabilmente cresciuti, risultando incolte. E a seguito di qualche lamentela, in cui si chiede lo sfalcio del verde, il Comune non ci sta: "Ma non si tratta di incuria", fa sapere il Settore Ambiente di San Lazzaro, insistendo sul rispetto dei cicli di fioritura e sulla produzione del seme delle nuove aree verdi. Insomma, se agli occhi di qualche cittadino lo scenario sembra, come commenta un commerciante, "il set di Last of Us", serie televisiva con Pedro Pascal, dove "i paesaggi sono particolarmente incolti", in realtà l’intento del Comune è un altro. Infatti, "per poter svolgere a pieno la loro funzione ecologica, ambientale ed estetica, le essenze che compongono le aree verdi (formate da un miscuglio di specie graminacee, leguminose e piante spontanee) - specifica il Comune - hanno la necessità di completare il ciclo di fioritura e produzione del seme, che è incompatibile con uno sfalcio frequente". Dunque "la cosiddetta erba alta" non è "segno di trascuratezza o dimenticanza, ma un effetto voluto al fine di raggiungere gli obiettivi" per cui le aiuole sono state ideate. E cioè "garantire un’ottimale copertura del suolo nudo, una persistenza nel tempo e un’alternanza di fioriture spontanee utili anche agli insetti impollinatori - aggiungono dal Comune -. Il tutto senza creare problemi, dal momento che le aree verdi di via Di Vittorio non sono aperte alla frequentazione delle persone". L’area è comunque "costantemente monitorata dai tecnici comunali e dalla ditta di manutenzione del verde" e qualora ci fossero "problematiche di infestanti che possano compromettere la salute degli arbusti o del prato seminato - chiudono -, si interverrà prontamente". Lo sfalcio della vegetazione erbacea, invece, è previsto per la fine dell’estate, a ciclo completo di fioritura-seme.Per via Di Vittorio, comunque, i pochi passanti sotto il solleone non fanno drammi. "Pensi che non me ne ero nemmeno accorto. Va bene così, alla fine", dice un cittadino, mentre un altro sbuffa: "Lamentarsi anche di questo mi sembra un po’ eccessivo". E "bello o brutto che sia - taglia corto un signore -, un po’ di verde fa sempre bene".