Spaventa i passanti con un taglierino. Minore denunciato

Un ragazzino di 15 anni è stato denunciato sabato sera dalla polizia dopo che, armato di un taglierino, spaventava i passanti e i clienti di alcuni locali della zona universitaria. È accusato di resistenza a pubblico ufficiale e possesso di arma da taglio. L’intervento dopo la segnalazione di uno street tutor in servizio in quella zona. Le pattuglie sono intervenute verso le 22 tra via Acri e via Petroni. All’arrivo degli agenti il gruppo, costituito da una decina di giovanissimi, si è disperso in varie direzioni. I poliziotti sono riusciti a bloccare il 15enne, che ha cercato più volte di sottrarsi colpendo con calci e pugni gli agenti.

Incensurato, nascoscondeva il taglierino negli indumenti, denunciato e riaffidato ai genitori. La Questura sottolinea come sia stata fondamentale la collaborazione tra la Polizia di Stato e gli street tutor impiegati dal Comune di Bologna nella ztutti i fine settimana.