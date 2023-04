Spazi pubblici, prenotazioni aperte a privati e associazioni

Sono aperte le prenotazioni delle sale dei centri giovanili comunali di Castel San Pietro e Osteria Grande. Questi spazi sono destinati in via prioritaria per iniziative o servizi dell’Amministrazione comunale. In secondo luogo possono usufruirne associazioni per attività sul territorio che coinvolgono minori e giovani, come: attività ricreative, musicali, teatrali e laboratoriali nelle quali i beneficiari sono i minori e i giovani, iniziative per il sostegno genitoriale, attività a supporto delle attività scolastiche degli studenti, come, ad esempio, aiuto compiti o attività estive.