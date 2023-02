Spazi rigenerati: il premio a DumBO "Ha portato linfa al quartiere"

Il DumBO (Distretto urbano multifunzionale di

Bologna) si è aggiudicato il premio nazionale ’Amministrazione, cittadini, imprese’ 2022 di Italiadecide, associazione di ricerca per la qualità delle politiche pubbliche. Un riconoscimento che premia gli esempi di collaborazione tra soggetti pubblici e privati per il recupero e la cura di beni comuni. DumBO è stato premiato come best practice del Nord Italia a Roma, alla Camera, durante la presentazione del rapporto 2022 ’La fiducia cresce nelle pratiche di comunità. Modelli ed esperienze di partecipazione condivisa tra cittadini, amministrazioni e imprese’ (Il Mulino): da ex scalo-merci delle Ferrovie è diventato infatti un "centro inclusivo per attività culturali ed economiche" con attività di coworking e la presenza dello Sportello Lavoro creativo per attività nella cultura e nello spettacolo. Il tutto nel contesto di una riqualificazione nel quartiere Porto-Saragozza. DumBO, che vanta quasi 40.000 metri quadrati, è ‘ri-nato’ nel 2019 dopo anni di disuso: lo gestisce Open Event, società formata dall’agenzia di eventi Eventeria e dalla coop sociale Open Group, tramite il bando di Fs Sistemi Urbani. In via Casarini 19, a pochi passi dal centro, capannoni e aree sono stati destinati a cultura, arte, sociale, lavoro, musica e sport. L’area conta dieci fabbricati su oltre 18.000 metri quadrati, più 20.000 scoperti: qui operano una ventina di studi creativi e laboratori artistici, associazioni, agenzie di comunicazione, cooperative, imprese e start up. Sono oltre 170 le imprese e le associazioni che collaborano a vario titolo. A DumBO vengono poi organizzati od ospitati concerti, mostre, fiere, eventi aziendali, corsi, laboratori per bambini o disabili, appuntamenti sportivi, convegni, mercatini vintage e festival musicali. Nel 2022 più di 150.000 persone hanno partecipato agli eventi. "Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento, ulteriore conferma del percorso avviato – dice il sindaco Matteo Lepore –. La sfida della rigenerazione delle aree dismesse è complessa, perché non riguarda solo il recupero degli spazi, ma anche la capacità di adattarli a nuovi bisogni e stimolare innovazioni. DumBO è un’esperienza virtuosa".