Spazio Binario, l’amaro arrivederci della compagnia Cantharide

Dopo l’anteprima natalizia con Matteo Belli si apre il 21 gennaio la stagione teatrale dello Spazio Binario: l’auditorium che ha sede al piano terreno del municipio di Zola. Dopo vent’anni di attività nell’unico spazio teatrale zolese si chiude, non senza note amare, l’esperienza di programmazione e gestione dello Spazio Binario da parte della compagnia Cantharide: "Alla luce di tutto ciò che è stato fatto e delle condizioni attuali ci siamo visti costretti a non partecipare al nuovo bando, che risulta per noi insostenibile. Troppe richieste sempre più impegnative a fronte di un contributo tanto insufficiente da non riuscire nemmeno a garantire le condizioni minime necessarie alla realizzazione di una programmazione artistica", ha scritto in un post di congedo Elena Galeotti, che insieme alla compagnia in un ventennio di lavoro si è fatta apprezzare dal pubblico e da diverse generazioni di studenti. Un lavoro del quale dà atto l’assessora alla cultura Giulia Degli Esposti: "Rinnoviamo a Cantharide i nostri ringraziamenti per la preziosa collaborazione di questi anni. Ha ritenuto di non partecipare al bando che nella sua prima pubblicazione era andato deserto. Abbiamo appreso con dispiacere questa scelta vista la positiva collaborazione che c’è stata a lungo" commenta l’assessora che ha dato il benvenuto alla compagnia selezionata dopo il secondo bando: l’associazione CreAzione che a Bologna gestisce lo spazio del Teatro Nascosto, e che fra dieci giorni a Zola farà debuttare la nuova stagione composta da sei rassegne: teatro comico, teatro sociale, ragazzi, concerti musicali, dialettale e teatro amatoriale. Il primo appuntamento della rassegna è con il concerto del duo indie rock bolognese composto da Sarah Fornito, ex cantante di Diva Scarlet e Decana, e Rebecca Dallolio, violinista di formazione classica. A seguire, fino al 14 maggio, altri 25 spettacoli.

g. m.