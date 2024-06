Spazio, il gruppo Poggipolini premiato dalla Nasa

Poggipolini spa grazie ad Houston Precision Fasteners (HPF), società texana del gruppo Poggipolini recentemente acquisita, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento da Lockheed Martin e Nasa come fornitore strategico e principale per la missione Artemis. Questo importante riconoscimento è stato conferito per il contributo eccezionale di HPF nella fornitura di fissaggi speciali e componenti meccaniche per la capsula Orion, prodotta da Lockheed Martin. Nell’ultimo decennio, HPF ha dimostrato una dedizione e un’innovazione senza pari, contribuendo in modo significativo alla realizzazione di questo progetto visionario.

L’azienda è stata selezionata come fornitore per i fasteners speciali utilizzati nella capsula Orion, una componente cruciale per il successo delle missioni Artemis. Il programma Artemis rappresenta una sfida storica e internazionale che mira non solo a riportare l’uomo sulla Luna, ma anche a preparare il terreno per future missioni su Marte.

"Siamo onorati - dice il ceo Michele Poggipolini- di aver ricevuto questo riconoscimento. Per un gruppo che batte bandiera italiana è un premio eccezionale, un segno di fiducia nella nostra capacità di contribuire a uno dei progetti più ambiziosi e strategici della storia dell’umanità".