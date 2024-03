Spazio Met. La cantadora di Agata Marchi

Si intitola Comandre. La cantadora lo spettacolo di Agata Marchi questa sera in scena allo spazio Met di via Gorki (alle 19.30 l’aperitivo, mentre alle 21 inizia lo spettacolo, ingresso a offerta libera e tessera Arci). Il supporto alla drammaturgia è di Edoardo Pisati, mentre gli oggetti scenici sono di Simona Campisi. Il suono e la musica dal vivo sono a cura di Davide Lotito con il supporto della compagnia Le belle bandiere e Cantieri Meticci. Tutto il lavoro di Marchi si concentra sull’indagare il significato di ’cura’. Cosa vuol dire prendersi cura? Come si fa? Come ritrovare la meraviglia del mondo? "La mia ricerca – spiega Marchi –, nasce da una suggestione intorno alla figura della Baba Jaga, la Loba, la Comadre, ovvero colei che fa da tramite tra i mondi, colei che si prende cura della terra e dei suoi abitanti".