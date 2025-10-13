Speciale San Petronio. Carlino in promozione

In occasione della festività di San Petronio, il Resto del Carlino ha lanciato una nuova promozione che unisce il piacere di leggere le notizie sul quotidiano cartaceo e la comodità dell’informazione digitale. Un’offerta pensata per chi desidera restare sempre aggiornato.
La promozione prevede: l’abbonamento al quotidiano cartaceo da 90 coupon più l’abbonamento tutto digitale di tre mesi a 129 euro. In pratica, i 90 coupon cartacei verranno recapitati direttamente a casa e potranno essere utilizzati per ritirare il quotidiano in qualsiasi edicola, per un totale di 100 giorni di validità dalla data di consegna.
L’abbonamento tutto digitale, invece, comprende tre mesi di accesso all’edizione digitale sfogliabile su computer, tablet e smartphone, in aggiunta c’è la consultazione illimitata di articoli, approfondimenti e contenuti esclusivi su ilrestodelcarlino.it.
L’abbonamento digitale è attivabile fino al 31 dicembre 2025, tramite codice univoco consegnato insieme ai coupon. È possibile sottoscrivere l’offerta tramite il tagliando pubblicato sul quotidiano oppure online su abbonamenti.ilrestodelcarlino.it fino al 18 ottobre 2025. Per informazioni: 051-6006061 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.