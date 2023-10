’Speculum musicae’: note contemporanee

Si chiama ’Speculum musicae. La musica salverà il mondo’ il concerto che si terrà stasera alle 21 all’Auditorium Illumia di via Carracci, promosso da Incontri Esistenziali. Dirige il maestro Francesco La Licata con Fontamix Ensemble per condurre gli spettatori in un appassionato viaggio nella musica contemporanea dell’Europa dell’Est. Ingresso libero.