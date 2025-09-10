Spedizione punitiva in via Tibaldi. Coltelli e sassate di fronte al bar

Hanno cercato di coglierlo di sorpresa, arrivando mentre era seduto a un bar di via Tibaldi armati di coltello. Ma il destinatario della spedizione punitiva si è sfilato per tempo, sottraendosi ai fendenti e iniziando a lanciare pietre contro i suoi aggressori. Ancora scene di ordinaria follia, ieri pomeriggio intorno alle 16, in Bolognina, dove il titolare del bar, vista la malaparata, si è chiuso dentro, chiamando la polizia: all’arrivo degli agenti delle Volanti, in via Tibaldi non c’era più nessuno. Né la vittima, scappata verso via Fioravanti, né i due aggressori, che si sono invece diretti in via Sirani, facendo perdere le proprie tracce. Solo il coltello, uno grande di quelli da cucina, è stato recuperato, buttato sotto una macchina dai due durante la fuga.

Un altro episodio che mantiene alta l’attenzione sulla zona, costantemente attraversata da fenomeni di violenza e degrado, malgrado le attività messe in atto dalle forze dell’ordine. In particolare per contrastare lo spaccio, motore di tutti i reati che affliggono il quartiere.

Mettendo a segno arresti quasi quotidiani, purtroppo ‘castrati’ a causa di una normativa sul piccolo spaccio che vanifica del tutto l’operato delle forze dell’ordine, rimettendo subito sulla piazza gli spacciatori. Come è accaduto a seguito dell’operazione dell’altro pomeriggio, quando i poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio hanno arrestato, proprio in via Tibaldi, un pusher nigeriano di 33 anni. L’arresto è stato eseguito durante un servizio apposito anti-spaccio. Gli agenti, appostati in osservazione, hanno notato il comportamento sospetto del trentatreenne che, avvicinato da un cliente di 42 anni, gli ha ceduto un involucro di cocaina in cambio di 20 euro.

I poliziotti sono quindi intervenuti bloccando il nigeriano, che è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina e 325 euro in contanti. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti, è stato quindi arrestato. Ieri, in direttissima, l’uomo è stato però subito rimesso in libertà, su disposizione del giudice che dopo la convalida ha disposto nei confronti del trentatreenne la misura dell’obbligo di firma. Quindi, già oggi l’uomo, se vorrà, potrà tornare a spacciare serenamente in Bolognina.

Nicoletta Tempera