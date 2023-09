Speed Down a Monghidoro: 'Bolidi' a tutta velocità per il Campionato Nazionale

Oltre alla manifestazione ‘Alpe For Free’, oggi e domani a Monghidoro si svolgeranno altri eventi: il Gruppo Scaricalasino organizza il Campionato Nazionale di Speed Down (meglio noto come carrioli). Monghidoro ritorna a essere la casa dello speed down. Uno sport adrenalinico che ha nella velocità la sua essenza. Nelle giornate di oggi e domani, infatti, nel percorso cittadino che parte da piazza Cavalier Gitti fino ad arrivare alla piscina comunale, si terrà l’ultima tappa nazionale del circuito gommati, promossa da Speed down Italia. Vi aspettano oltre 80 equipaggi di piloti di varie categorie e mezzi particolari. All’inizio ed alla fine del percorso sarà presente il bar e lo stand gastronomico che sabato sera servirà crescentine con salumi e formaggi vari mentre domenica a pranzo offrirà un lauto banchetto a partecipanti e non alla gara.

Questa sera inoltre sarà presente intrattenimento con musica dal vivo a partire dalle 21 sempre in piazza Cavalier Gitti. La gara sarà effettuata anche in caso di maltempo. Domani invece avrà luogo anche la tradizionale festa religiosa in onore di Santa Liberata, Santa protettrice contro i pericoli del parto e della mortalità infantile, presso la chiesa sussidiale di Lognola con il Santo rosario alle ore 16 ed a seguire la tradizionale processione con l’immagine della Santa, la benedizione dei bambini e la Santa Messa alle 17.