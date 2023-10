Speed Down, seconda edizione. Sfida aperta per 46 concorrenti. Emozione in località "Le Mogne"

Seconda edizione di Speed Down valevole per il campionato italiano. Complessivamente i partecipanti saranno 46 e affronteranno un circuito di 3mila e 700 metri con una pendenza media del 6.5%. La manifestazione si terrà in località "Le Mogne" sulla Serra dello Zanchetto, una cresta montuosa compresa tra i laghi artificiali di Brasimone, Santa Maria e Suviana. Lo Speed Dowm è una disciplina per piloti che hanno una notevole velocità nel gestire i riflessi e che hanno la capacità di guidare studiando le giuste traiettorie per trasformando il freno nel proprio acceleratore. Vengono affrontate discese in cui il carretto è spinto solo dalla forza gravitazionale. Per questo motivo anche il più piccolo errore rischia di compromettere la gara dato che una manciata di centesimi può decretare la vittoria o la sconfitta. Questo sport ha vissuto diverse rivisitazione dai primi anni ’50, ad oggi sfruttando anche le innovazioni meccaniche. Si è passato dalla ruote in legno ai cuscinetti in metallo ed ora sotto l’etichetta speed down vengono riassunte tutte le esperienze, tanto che si corre con mezzi a due, a tre o quattro ruote che possono essere a monoposto, o a biposto e che possono viaggiare su ruote gommate, a cuscinetto oppure in legno. L’evento inizierà questo pomeriggio (ore 14.30) con le prove che si concluderanno alle 18.30, mentre domani mattina si disputeranno le varie gare. La manifestazione è organizzata in collaborazione con lo Speed Down Italia e ha il patrocinio del comune di Camugnano. La maniftestazione vede in prima linea la Pro loco di Baigno.