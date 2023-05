Spending review e tesseramento: bilancio positivo

Sotto la lente del Pd bolognese c’è il bilancio. Ieri la prima segreteria dove, da quanto filtra, c’è "una nuova stabilità dei conti nella gestione corrente".

Una stabilità ottenuta grazie alla riorganizzazione messa in campo dalla segretaria dem Federica Mazzoni con una spending review sui costi del personale e della sede, ma anche grazie all’attività di autofinanziamento sui territori e al tesseramento. L’altra buona notizia, stando dai dem, è che, visto il dato positivo, si potrà lavorare sulla riduzione del debito pregresso. Restano alcuni nodi: in primis, quello degli affitti non pagati dai circoli. Ancora non dettagliate, però, le voci del bilancio, visto che il documento non è stato ancora consegnato ai membri della segreteria. In attesa della prossima Direzione, l’area riformista del Pd è in fibrillazione. L’ex assessore Alberto Aitini via social ha commentato così le Comunali: "Partito benissimo il ’nuovo’ Pd", segnalando il mancato effetto Schlein. Lo stesso Aitini, col consigliere regionale Giuseppe Paruolo e altri di centrosinistra hanno anche firmato la petizione ’No Gpa’ contro la maternità surrogata.