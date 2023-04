"Speriamo abbia un futuro sereno"

Piazza Filopanti a Budrio era silenziosa ieri mattina. Non c’erano i volti allegri e sorridenti che si erano visti nel settembre scorso per l’arrivo della famiglia di Munzir e Mustafa El Nazzer. I cittadini, dopo la notizia dell’improvvisa partenza della famiglia siriana sono stupiti e sgomenti. In piazza, infatti, giornale alla mano, non si parla d’altro. "Quel povero bambino merita un futuro sereno e felice, che gli faccia dimenticare gli orrori che ha visto nel suo Paese - racconta un gruppo di cittadini -. Noi possiamo solo augurarci, come fossimo nonni per lui, che questo futuro lucente lo trovi in Germania dove si dice si siano trasferiti". Il gruppetto di residenti del paese, poi, prosegue: "Viviamo qui da sempre e siamo stati felici quando abbiamo saputo che la nostra Budrio avrebbe partecipato a questo importante progetto per aiutare la famiglia. Una storia tragica. Sapere, però, che se ne sono andati così, senza dare troppo preavviso nè troppe spiegazioni, ci dispiace, come penso dispiaccia a tutti coloro che avevano dato fattivamente una mano per la loro permanenza qui". Dello stesso parere un’altra coppia di budriesi che incrociamo tra i vicoli del centro storico: "Crediamo che la riconoscenza a quello che per loro è stato fatto e organizzato, trattandosi di un percorso di cura e inserimento complessi, fosse dovuta, ma perchè dovrebbe essere sempre dovuta. Forse non è così, però".

z.p.