"Spero serva a pulire i muri"

Per chi arriva da altri Paesi, un prezzo "così alto è inaccettabile". Molto netta l’affermazione di Isabel, giovane spagnola originaria di Mallorca, che per qualche giorno rimarrà sotto i nostri Portici.

"Messa a paragone con la tassa che c’è nella mia città – considera –, questa è molto alta, anche troppo". Infatti, "in base alla tipologia di alloggio che uno prenota per i pernottamenti", a Mallorca il prezzo "varia – spiega Isabel –, ma come massimo ci si aggira tra i due e i tre euro. Qui parliamo di sette euro al giorno, che alla fine della vacanza si sentono di più. Spero che almeno questi soldi servano a migliorare la città, un po’ trascurata come si vede dalle scritte sui muri".