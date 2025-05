Sperona i carabinieri e fugge a folle velocità con la compagna incinta

Da viale Togliatti a Borgo Panigale. A folle velocità, bruciando semafori rossi ed effettuando manovre azzardate, incurante che in macchina con lui ci fosse la compagna incinta. Era completamente ubriaco e aveva pure la patente sospesa il ventottenne di origine romena che l’altra notte, a bordo di una berlina, ha seminato il panico, fuggendo per le strade della periferia ovest inseguito dai militari dell’Arma, che ha pure speronato.

Tutto è iniziato in viale Togliatti, alla rotonda Benedetto Croce, dove i carabinieri del Radimobile, impegnati nel controllo alla circolazione, hanno notato l’Audi con targa romena che procedeva a velocità sostenuta e hanno intimato l’alt. L’uomo, invece di fermarsi, ha fatto inversione e spinto sull’acceleratore, tentando la fuga. È partito così un inseguimento ad alta tensione, con l’uomo che in via Saffi ha speronato la gazzella e danneggiato un semaforo, per poi bruciare due rossi, rischiando di andare a sbattare con le altre auto. Finalmente fermato in via Malvasia, l’uomo si è chiuso in auto, bloccando le portiere. La compagna era terrorizzata. Lui, con un tasso di alcol nel sangue pari a 1,44 grammi/litro, è risultato senza fissa dimora, già gravato da precedenti e con la patente sospesa proprio per guida in stato di ebbrezza. I carabinieri lo hanno arrestato per resistenza e denunciato per guida sotto l’influenza di alcol. L’arresto è stato convalidato: in abbreviato e l’uomo condannato a 8 mesi, con la pena tramutata in pecuniaria per 3.600 euro.