Spesa farmaci, i medici di famiglia: "Troppi costi per le persone malate. C’è il rischio che non si curino più"

I medici di famiglia non sono molto d’accordo sull’introduzione del ticket sui farmaci. Misura che, nelle dichiarazioni del presidente della Regione, Michele de Pascale dovrebbe ridurre anche lo spreco di farmaci. Quest’ultima affermazione viene decisamente rinviata al mittente.

"Inserire anche un ticket sui medicinali è una decisione che non trovo affatto giusta – dichiara Anna Rita D’Ecclesia, medico di medicina generale con ambulatorio a San Lazzaro –. Le persone sono già molto provate a livello economico, un ulteriore balzello non ci voleva. E, per quanto riguarda gli sprechi onestamente non so dove siano: non certo nel mio ambulatorio dove i pazienti sono abituati che se anche solo una scatola di medicinali non viene usata, la portano da me e vengono destinate a persone che ne hanno bisogno e non possono pagare oppure a enti benefici".

La preoccupazione che manifesta D’Ecclesia è che "le persone che hanno una pensione non alta, ma che non rientrano nelle esenzioni, con il costo della vita sempre più alto per tutto, lascino perdere determinate cure. Ci sono pazienti con molte comorbidità, che assumono diversi farmaci anche dieci al giorno e spendono in farmacia 50 euro, con questi aumenti c’è veramente il rischio che non ce la facciano".

Vincenzo Loddo, medico di medicina generale con ambulatorio a Bologna: "Un’altra misura che porterà problemi negli ambulatori perché questo fatto del ticket porterà sicuramente lamentele che verranno riversate su di noi che, però, non c’entriamo nulla con questa decisione. è chiaro che se tale pagamento è solo per persone ad alto reddito è un contro, ma non credo sarà così. In questo momento, con tutti i cambiamenti in atto, con il costo della vita aumentato per tutti, non mi sembrava il caso. Personalmente sono sempre stato contrario alla creazione dei Cau (i Cenri assistenza urgenza, ndr), sono stati una grossa spesa e non vorrei che per riprendersi dai costi sostenuti per tale operazione adesso vengano inseriti i ticket sui farmaci".

Il dottor Loddo commenta anche il presunto spreco di medicinali: "Forse era meglio andare a vedere sono questi sprechi perché abbiamo un sistema di allerta computerizzato che ci fa capire subito se il paziente ci sta chiedendo farmaci in più. Noi sappiamo bene quali sono i consumi anche dei cronici, quindi forse era meglio vedere chi non sta applicando questa metodologia".

Monica Raschi