Spese di trasporto casa-lavoro Un bando rivolto ai disabili

Contributi per la facilitazione della mobilità casa-lavoro per i lavoratori con disabilità: l’opportunità scade il 24 marzo. Dallo scorso 14 febbraio è aperto infatti il bando 2023 relativo ai contributi per il rimborso delle spese di trasporto casa-lavoro-casa, rivolto ai lavoratori disabili.

Il bando è rivolto a coloro i quali hanno necessità di trasporto personalizzato per recarsi sul posto di lavoro. I requisiti richiesti dal bando sono la residenza in uno dei Comuni della Città Metropolitana di Bologna, dunque anche Calderara di Reno, aver avuto nel 2022 un rapporto di lavoro e aver riscontrato difficoltà negli spostamenti tra l’abitazione e il luogo di impiego. Le risorse finanziarie sono a carico del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, e ammontano complessivamente a 265.894,03 euro.

È prevista l’erogazione di contributi, fino ad un massimo di 3.000 euro, per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dalle persone disabili per il trasporto casa-lavoro sostenute nel 2022. Nel caso in cui la somma dei contributi richiesti sia superiore al totale delle risorse disponibili, l’importo del contributo da assegnare sarà ridotto in modo proporzionale, fino all’utilizzo di tutta la somma stanziata. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata alle ore 12 di venerdì 24 marzo prossimo.

Per richiedere informazioni ci si può rivolgere allo Sportello Sociale del Comune di Calderara: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13; per telefono allo 051 6461292; per email: [email protected]

z. p.