Spese pazze Ex consigliere Pd, ricorso respinto L’unico in Italia a finire in cella

di Federica Orlandi

e Paolo Rosato

Spese pazze ha presentato il conto, per restare in tema. Marco Monari, l’ex capogruppo regionale del Pd in Emilia-Romagna, è in carcere. La Cassazione ha infatti rigettato il ricorso presentato dalla difesa e così la sua condanna in appello del maggio 2022 a quattro anni e cinque mesi, senza condizionale, è diventata definitiva. E la Procura generale di Bologna, guidata dalla reggente Lucia Musti, ha emesso l’ordine di esecuzione della sentenza. Monari è ora detenuto nel carcere di Forlì. Monari dieci anni fa finì nel mirino dell’inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dalle pm Morena Plazzi e Antonella Scandellari, nota come "Spese pazze": in particolare, gli furono contestati oltre 940mila euro di rimborsi illegittimi (una cifra di gran lunga ridimensionata già durante il primo grado di giudizio e ridotta a circa ventimila euro) richiesti al gruppo consiliare tra il 2010 e il 2011. In primo grado, a dicembre 2017, fu condannato a quattro anni e quattro mesi, poi patteggiò un anno per le spese della legislatura precedente. In appello alla fine i giudici lo assolsero per alcune voci di spesa e unificarono le condanne, rideterminando la pena complessiva in quella attuale.

Assieme a Monari furono indagati altri quaranta consiglieri regionali, ma alla fine la maggior parte è stata archiviata, assolta o ha patteggiato pene minori. All’epoca la posizione di Monari fece particolarmente scalpore perché gli vennero contestati, tra le altre cose, weekend romantici a Venezia e a Roma, anche con donne, cui avrebbe offerto (a spese del gruppo) lussuose cene in ristoranti stellati e notti in alberghi a cinque stelle. Uno su tutti, il famigerato weekend a Venezia nel giugno 2011 per lo ‘Sposalizio del mare’, trascorso con una collaboratrice in un albergo vicino al Canal Grande e costato in totale 1.600 euro. Monari fu anche processato dalla Corte dei Conti, che lo condannò a risarcire la Regione con 518mila euro per indebiti rimborsi percepiti tra il 2011 e il 2012.

In Emilia-Romagna, Monari è l’unico imputato della maxi inchiesta a finire in carcere, e uno dei pochi per vicende simili a livello italiano. Hanno evitato il carcere per esempio, pur essendo stati condannati, Franco ‘Er Batman’ Fiorito nel Lazio e l’ex governatore Roberto Cota, in Piemonte. Il primo, capogruppo del Pdl in Regione con l’allora presidente Renata Polverini, è stato condannato a 2 anni e 11 mesi in Cassazione. Condanna già scontata ai servizi sociali fino all’agosto dello scorso anno, tanto che Fiorito si è ricandidato a sindaco di Anagni (Frosinone), si vota in questo weekend. Cota (ricordate le mutande verdi?), invece, che ha lasciato poi la Lega e oggi è in Forza Italia, è stato condannato sempre dalla Suprema Corte a un anno e sette mesi. ‘Unico’ il caso di Monari in Emilia-Romagna, anche se qualche altro condannato in via definitiva c’è stato, per esempio Luigi Giuseppe Villani (ex Pdl). Pioggia di assoluzioni poi su personaggi peraltro noti, in viale Aldo Moro c’era anche l’attuale viceministro ai Trasporti e alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami (Fd’I), scagionato al pari dell’ex candidato sindaco a Bologna con il Carroccio e poi con i civici di cento, Manes Bernardini.

L’ombra poco meno di dieci anni fa cadde sull’allora candidato governatore per il Pd, l’oggi governatore Stefano Bonaccini al secondo mandato. Peculato? No, Bonaccini fu subito archiviato. Per rimborsopoli finì nella bufera anche un altro attuale sottosegretario, sempre ai Trasporti, il genovese Edoardo Rixi. Assolto pure lui, assieme ad altri 18 in Regione Liguria. Insomma, una stagione di sospetti e paure, ribattezzata da alcuni "una competizione tra Procure", nella quale ci fu secondo altri commentatori "l’inversione dell’onere della prova", con i consiglieri regionali di tutta Italia ‘costretti’ a certificare la lettura onestà. Una lettura corretta? Impossibile dirlo, di autentico ci sono le pronunce dei tribunali, che oggi tratteggiano di certo un’epoca spartiacque che ha modificato per sempre, quello sì, i comportamenti più allegri di certa politica.