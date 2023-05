Spese pazze, la solitudine del condannato

Riassumiamo le puntate precedenti. Marco Monari, ex capogruppo Pd in Regione, è andato in carcere per un peculato da 20mila euro nell’inchiesta sull’utilizzo illecito (anni 2010-2011) dei fondi regionali dei partiti . Per lui è diventata definitiva la condanna a 4 anni e 5 mesi come effetto di un cumulo di pena. Il caso più importante contestato a Monari è un week end a Venezia del costo di 1.600 euro con una collaboratrice. I consiglieri sotto inchiesta furono 41 per spese che andavano dai regali, ai fiori, ai farmaci e ad altri acquisti più imbarazzanti. L’inchiesta si sgonfiò e quasi tutti i consiglieri indagati vennero prosciolti o condannati a pene lievi. I vertici della Regione in effetti non avevano grandi possibilità di controllare le spese, ma avrebbero potuto rendere più severe le regole di utilizzo dei fondi. La politica spesso, usando soldi altrui, cioè dei contribuenti, è piuttosto distratta. Altro aspetto. L’inchiesta è durata un tempo troppo lungo e anche se è finita con poche condanne e scarse (tranne Monari) ha rivelato appunto l’esistenza di un sistema eccessivamente fluido, aperto, come è accaduto, a condotte moralmente squalificanti e inaccettabili. Spesso invochiamo la certezza della pena e per Monari c’è stata. Detto ciò si può convenire che al posto del carcere sarebbe logico individuare una pena alternativa. Tra carriera azzerata e risarcimenti versati una buona parte del conto l’ha già pagata.

