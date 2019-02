Bologna, 10 febbraio 2019 – «Alla fine pago solamente io e addirittura anche mia figlia». Così commentava, nell’aprile 2014, l’ex capogruppo in Regione dell’Idv, Paolo Nanni, la sentenza con cui patteggiava davanti al gup un anno e 11 mesi per peculato, mentre la figlia Olimpia veniva condannata per gli stessi fatti a un anno e sei mesi con l’abbreviato. A portarli a processo per le cosiddette ‘spese pazze’, su esposto dell’ex Idv Domenico Morace, era stata la pm Antonella Scandellari che era arrivata a contestare a entrambi in concorso una spesa illegittima nella legislatura 2005-2010 di 277.792 euro di fondi pubblici sui 450mila erogati al gruppo.

Ma adesso, a pagare, rischia di essere solo lei, Olimpia, all’epoca dei fatti segretaria nel gruppo consiliare guidato dal padre. La Regione ha, infatti, ottenuto il sequestro d’urgenza della vendita di un immobile della donna, oltre al sequestro su una seconda proprietà. Ma la battaglia è solo all’inizio: la figlia di Nanni ha impugnato l’atto di citazione ricevuto e ci vorranno anno per chiudere il contenzioso civile.

Andiamo con ordine. Diventata definitiva la sentenza di condanna in sede penale, si è aperta per la Regione la questione del recupero delle somme: per scelta non si è costituita parte civile in nessun processo dei consiglieri per peculato, per nessuna legislatura. E la Corte dei Conti ha esercitato in automatico l’azione solo per le consigliature a partire dal 2012. Insomma, il processo si era chiuso con il riconoscimento dell’ipotesi d’accusa e della sussistenza del peculato, ma senza una quantificazione precisa delle somme illegittimamente usate. Quella di Nanni e della figlia è la prima posizione passata in giudicato, mentre quelle di altri consiglieri pendono ancora in appello penale, altre in primo grado e altri ancora in Corte dei Conti.

A questo punto la Regione ha dato il via a una causa civile per recuperare la somma, che con la rivalutazione e il danno d’immagine subito l’ente ha stimato intorno agli 830mila euro. Per quella somma contestata – il quantum è oggetto di contenzioso – Nanni e la figlia rispondono in solido. Tuttavia sarebbe emerso un elemento che ha indotto viale Aldo Moro a premere sull’acceleratore, chiedendo e ottenendo con un atto di citazione urgente il sequestro per circa 600mila euro (il peculato rivalutato senza danno d’immagine). Dalle ricerche patrimoniali era emerso infatti che la Nanni, molto più capiente rispetto al padre, stava vendendo un immobile di proprietà: con il sequestro la Regione è riuscita a ‘congelare’ sul conto bancario l’intera somma della compravendita, più un’altra proprietà, in attesa che il processo – al momento promosso solo contro la donna e non contro il padre su cui lei potrà però rivalersi – finisca.

La querelle, però, è lontana dal chiudersi in fretta. La Nanni, infatti, ha impugnato il tutto, ricorrendo tramite i suoi legali in Cassazione per contestare la competenza del tribunale civile: secondo la linea difensiva, infatti, solo la Corte dei Conti può definire il danno erariale.