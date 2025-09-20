Spese pazze per animali da compagnia

Sono entrata per caso in un negozio che vende mangimi e accessori per animali e sono rimasta stupita per la varietà, anche strampalata, di oggetti dedicati a cani e gatti. Ho visto di tutto, dai cappottini fosforescenti, ai giocattoli, ai guinzagli di ogni foggia, alle cucce da casa che sembrano disegnate da stilisti. Tralascio i prezzi che ho visto esposti. Mi viene da pensare che gli animali in certi casi sono più coccolati degli umani.

Giorgia Galletti

Risponde Beppe Boni

L’offerta di accessori per animali è stratosferica perchè è aumentata la domanda. Sono sempre di più gli animali da affezione che popolano le case degli italiani. Bologna e l’Emilia Romagna sono perfettamente in linea. Per carità cani, gatti, canarini, parrocchetti, coniglietti sono una terapia efficace contro la solitudine soprattutto per le persone anziane. C’è gente che risparmia sull’acquisto di una bistecca e spende cifre enormi e senza senso per un cappottino del beagle di casa. Secondo un’indagine di Unisalute - Nomisma gli animali da compagnia sono sempre di più parte integrante delle famiglie bolognesi, con tre su cinque (60%) che ne possiedono almeno uno.

Emerge anche che mediamente i cittadini spendono 74 euro al mese per ogni animale di casa, per un totale di quasi 900 euro l’anno. Oltre un terzo dell’esborso riguarda la salute. Ci sono persone che corrono dal veterinario se il cane di casa ha mangiato qualche crocchetta in meno pensando subito all’emergenza. Del resto l’aspetto della salute e del benessere è diventata una voce importante per le famiglie (e per le parcelle dei veterinari): l’83% ha portato il proprio cane o gatto dal veterinario almeno una volta negli ultimi 12 mesi.

