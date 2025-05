"Spese per il polo logistico. Il Comune non lo difenda"

"No ai soldi pubblici per difendere il polo logistico di via Galliera a San Pietro. Votiamo contro una variazione di bilancio opaca e mal gestita". Lo ha dichiarato Mattia Polazzi, consigliere della Lega e Capogruppo di ’Ripartiamo San Pietro’. Polazzi aggiunge: "La nostra contrarietà nasce da un fatto preciso: tra le voci della variazione è stata inserita una consulenza legale da oltre 4.000 euro per supportare l’Ufficio Tecnico proprio sull’ampliamento del nuovo polo logistico in Via Galliera. Un’area che, come evidenziato dalla Città Metropolitana, presenta numerose irregolarità e criticità urbanistiche, tra cui: l’assenza della Valutazione Ambientale Strategica; il cambio di destinazione d’uso da produttiva a logistica senza la necessaria revisione pianificatoria; la violazione degli strumenti di pianificazione sovracomunale. Se avessimo potuto votare singolarmente le voci della variazione, avremmo sostenuto le altre misure, digitalizzazione, sicurezza, interventi sul territorio, perché riconosciamo che sono utili alla cittadinanza. Ma ci viene chiesto di approvare un pacchetto che contiene una spesa pubblica per difendere un progetto sbagliato, opaco, contestato da enti superiori, e gestito con scarsa trasparenza. Il nostro voto contrario è un atto di responsabilità verso i cittadini di San Pietro. Continueremo a difendere legalità, trasparenza e interesse pubblico contro chi porta avanti logiche che vanno in direzione opposta".

Decisa la risposta del sindaco, Alessandro Poluzzi: "Con la variazione di bilancio approvata ieri in Consiglio Comunale abbiamo reintrodotto misure concrete e attese dalla cittadinanza. Penso, ad esempio, alla distribuzione gratuita delle pastiglie larvicide, un servizio importante per la salute pubblica che, ricordo, era stato sospeso nel periodo del piano di riequilibrio finanziario. Oggi, grazie alla solidità del nostro bilancio, possiamo finalmente ripristinarlo. Abbiamo inoltre previsto la sistemazione del campo da basket del centro sportivo, un piccolo ma significativo intervento che risponde alle richieste di associazioni e cittadini. Per quanto riguarda la vicenda del polo logistico di Via Galliera – continua Poluzzi – si tratta di un procedimento urbanistico complesso, avviato nel 2006 e portato avanti nel corso di molteplici amministrazioni. Gli uffici comunali stanno collaborando con la Città Metropolitana per approfondire i rilievi, come è giusto che sia. Per questo, e non per ’difendere’ alcunché, abbiamo deciso di affidarci a un legale: per tutelare l’Ente, chiarire ogni aspetto e garantire la massima trasparenza".

Zoe Pederzini