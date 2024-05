Spettacoli di acrobazie e magia. L’arte circense sotto il pala-tenda

Primo appuntamento e primo spettacolo domani sotto il pala-tenda allestito al parco Rodari di Casalecchio, per la dodicesima edizione di Equilibri: il festival di circo contemporaneo organizzato dall’associazione Arterego in collaborazione con il Comune di Casalecchio. Un cartellone che apre di fatto la rassegna estiva casalecchiese di eventi culturali e di intrattenimento ’A mente fresca’ che si svolgerà da maggio a settembre tra piazze, parchi, ville e giardini della cittadina sul Reno. All’esterno e all’interno del colorato teatro-tenda si susseguiranno dieci giorni di programmazione per oltre una ventina di appuntamenti artistici per adulti, ragazzi e bambini, tra spettacoli di circo contemporaneo, performance di arte di strada, laboratori e concerti.

Ad inaugurare il festival sarà domani alle 21 il cabaret di Circo Inzir, collettivo di circo sociale impegnato nel portare l’arte di strada in aree del mondo colpite da guerre e povertà. Il primo weekend vedrà due repliche dello spettacolo di acrobatica e magia Cadie à Cadie della italo-spagnola compagnia Sonel. Domenica sarà dedicata all’evento Magò Presente, l’arte per contrastare la violenza di genere tra performance, musica e talk. La giornata si concluderà con la prima europea dello spettacolo di teatro-danza Amana, della ballerina brasiliana Ana Clara Poltronieri Borges.

La programmazione proseguirà nei giorni feriali con spettacoli di clown, danza aerea e acrobatica. Equilibri ha scelto anche nel 2024 di essere un festival per tutti: ogni spettacolo sarà a entrata libera e uscita liberamente a cappello. Sarà inoltre presente un punto ristoro. La prenotazione dei posti è caldamente consigliata, telefonando al 353 4098322 oppure online su www.arterego.org. Gli eventi all’aperto, invece, non richiedono prenotazione. Questo cartellone è incluso anche in quello più ampio di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna. A mente fresca 2024 proseguirà poi con tanti appuntamenti nei luoghi più belli di Casalecchio, con la collaborazione di numerose realtà associative che arricchiranno la programmazione dell’estate casalecchiese.