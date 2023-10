Spettacoli e concerti

Tre giorni di concerti e spettacoli gratuiti al Teatro Mazzacorati 1763 di via Toscana 19 accompagnano l’inizio di questa settimana. Due sono per la rassegna ’Passione in musica’, con la direzione di Francesca Pedaci. Stasera alle 20,30 salirà sul palco il quartetto di sax G.B. Martini, nato nella classe di sassofono del Maestro Daniele Faziani, docente nel Conservatorio. Sono Paolo Farina, Margherita Gamberini, Nicolò Quercia e Tommaso Ravaioli. Giovedì 2, sempre alle 20.30, musica e letteratura in ’Partiture per corpi’: sul palco le voci di Edoardo e Federico Sanguineti e la musica di Paolo Ravaglia con clarinetti e paddofoni. Domani, 1 novembre alle 20.30 il pianista Francesco Ricci torna con ’Musica classica e cinema’. Prenotazione obbligatoria, donazioni per il restauro del teatro.