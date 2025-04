Spettacoli, sport e mercatini: ’Primaveranda’ dà il via alle sagre

Ecosostenibilità, sport e tempo libero. Dal 24 aprile al 4 maggio a Budrio torna l’atteso appuntamento che apre la stagione delle grandi sagre nel territorio metropolitano: ’Primaveranda’ è alla sua 36esima edizione. Il centro storico, con le sue vie e piazze, si prepara a trasformarsi in un grande spazio espositivo a cielo aperto, pronto ad accogliere residenti e visitatori con una proposta ricca e variegata, capace di unire tradizione, intrattenimento e convivialità. Mercatini tematici, eventi culturali, spettacoli musicali, appuntamenti sportivi e proposte gastronomiche animeranno così le strade di Budrio per una festa all’insegna della condivisione.

L’iniziativa nasce grazie al patrocinio del Comune di Budrio, all’impegno della Pro Loco e alla collaborazione con le associazioni del territorio. A rendere ancora più vivace l’atmosfera contribuisce anche il comitato degli operatori economici di Budrio che, con il sostegno di Confcommercio Ascom Bologna, a ogni edizione, promuovono momenti di animazione e musica nel cuore del paese. In via Marconi si snoderanno tre giornate dedicate al mondo del collezionismo e della carta: si parte venerdì 25 aprile con lo Speciale Antiquariato, per proseguire domenica 27 con la Fiera del Libro e del Cartaceo e concludere giovedì 1 maggio con Retro Mania, un’immersione nel mondo dei fumetti, dei giocattoli vintage e del collezionismo d’epoca. Via Verdi, invece, ospiterà sabato 26 aprile la Primaveranda Vintage, tra capi retrò, accessori originali e curiosità dal sapore d’altri tempi. Grande attenzione sarà rivolta anche ai più piccoli, grazie al tradizionale Mercabimbi.

La proposta gastronomica sarà uno dei punti di forza della manifestazione, con il Budrio Street Food Festival in programma in Piazza Filopanti dal 24 al 27 aprile, e una seconda tappa prevista in Piazza Matteotti l’1 maggio. Il calendario musicale accompagnerà le giornate di festa con una programmazione coinvolgente a cominciare dal 24 aprile con i travolgenti Joedibrutto. Così la sindaca Debora Badiali: "Primaveranda si conferma ancora una volta come un contenitore ricco di idee, iniziative, intrattenimento, cultura e buon cibo: una formula variegata e coinvolgente, che nel tempo si è consolidata fino a diventare un appuntamento tradizionale e al tempo stesso originale nel panorama degli eventi dell’area metropolitana".

Zoe Pederzini