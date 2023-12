Spettatori inconsueti in platea al ’Pipistrello’

Parapiglia al Comunale Nouveau durante l’intervallo de Il pipistrello a causa di alcuni, inusuali spettatori. Come riportato dall’Ansa due bambini hanno suscitato le ire di uno spettatore presente in platea della sede provvisoria del Comunale, durante l’intervallo della quarta recita dell’operetta di Johann Strauss II: Il pipistrello. In sala era presente una famiglia di lingua inglese, con a seguito due bambini apparentemente tra i due e i cinque anni, che già prima dell’inizio dello spettacolo alle 20, nel foyer, aveva suscitato stupore, in un mix tra ammirazione e preoccupazione.

Durante il primo atto, durato cinquanta minuti circa, di tanto in tanto si è sentita sussurrare una vocina, ma nulla di fastidioso. Chi sedeva vicino alla famiglia ha testimoniato che i due bimbi sono stati buonissimi. Nell’intervallo, invece, uno spettatore ha cominciato a inveire contro i genitori, colpevoli di aver disturbato lo spettacolo.

Il personale di sala ha cercato di calmare gli animi, proponendo alla famiglia straniera di accomodarsi in ultima fila. La proposta non è stata accettata, anzi: la coppia ha deciso per il rientro anticipato, adducendo come motivazione il fatto che i piccoli erano ormai stanchi. Bambini che, peraltro, hanno contribuito ad abbassare in maniera considerevole l’età media di un pubblico in genere decisamente più anziano.

Dal Comunale, intanto, spiegano come non si possa parlare assolutamente di ’un caso’, ma di un episodio relativo a un singolo spettatore. Qualche giorno fa invece, a Piacenza, un uomo aveva dato uno schiaffo a un’anziana signora rea, secondo lui, di chiacchierare durante l’Otello di Verdi al Teatro Municipale. Forse un clima di eccessivo nervosismo diffuso, a questo punto.