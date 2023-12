Spiava il cellulare della ex moglie: condannato a Ravenna

Era, secondo l’accusa, un programma in grado di spiare tutto quello che entrava o usciva dal cellulare di sua moglie. Un untra sessantenne di Ravenna per questo motivo è stato condannato ieri a sei mesi di reclusione, Alla donna il giudice h riconosciuto una provvisionale di 5.000 mila euro. Il danno, quantificato dagli avvocati della donna in 20 mila euro, verrà eventualmente calcolato in sede civile. Di quell’escamotage spia, la donna, una ultra-quarantenne pure lei ravennate, si era accorta grazie al tecnico del negozio di elettronica a cui si era rivolta. I sospetti alla fine erano ricaduti sull’allora consorte, da cui si era poi separata. Il caso era venuto a galla a metà febbraio 2018 quando la donna, temendo che qualcuno potesse avere il controllo del suo cellulare, si era presentata in questura per una prima querela contro ignoti. Poi ha scoperto che il computer portatile di famiglia conteneva una sorta di programma spia capace di raccogliere sia messaggi che foto scambiate con il cellulare.