Spid, smartphone, pc: gli anziani a lezione dagli studenti ’tutor’

Smartphone, spid, fascicolo sanitario elettronico, una parte sempre più importante delle nostre vite, dei nostri contatti, dei servizi che ci vengono offerti dagli enti pubblici arriva on line. E non per tutti è facile accedervi. Per risolvere problemi, dubbi, curiosità questo mese venti giovanissimi tutor digitali, studenti della classe 3AI del IIS O. Belluzzi-Fioravanti, daranno vita al progetto ’Costruiamo Case della Comunità … Digitali’ dell’Ausl e del Centro Antartide rivolto a chi ha più fragilità sul fronte digitale, a partire dagli over 65. Incontri gratuiti e a aperti a tutti in cui chi ha necessità si potrà recare per cercare consiglio e supporto.

I ragazzi saranno presenti tutti i lunedì di questo mese dalle 9 alle 13 presso la Casa della Salute di Porto Saragozza (via Sant’Isaia 60); tutti i lunedì, sempre di marzo, dalle 15 alle 17.30 presso la Casa di Quartiere Due Agosto (via Turati 98); al quartiere San Donato San Vitale giovedì 9, venerdì 17 e giovedì 23, dalle 10 alle 13, presso il Graf inpPiazza Spadolini e mercoledì 29 dalle 10 alle 13 nella sala consiliare Vinka Kitarovic. Altre date sono in fase di definizione.

Gli studenti ’tutor’ stanno partecipando a un percorso didattico (la vecchia alternanza scuola lavoro) proposto dall’Azienda Usl e dal Centro Antartide finalizzato a sviluppare, nell’ambito delle attività scolastiche, alcune competenze trasversali, come la capacità di mettersi in gioco a supporto di persone fragili fuori dalla scuola. Per questo nelle scorse settimane i ragazzi hanno seguito una formazione, condotta dal Centro Antartide, dedicata a indicazioni relazionali per fare formazione digitale a chi magari non ha le loro stesse basi in termini di linguaggio e competenze, ma anche all’accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione, tra spid e fascicolo sanitario elettronico.