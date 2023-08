Spinte e insulti a un passante in centro: 37enne denunciato per lesioni

Un’aggressione in pieno centro storico, precisamente in via delle Belle Arti. È quanto successo nei giorni scorsi quando un trentasettenne originario di Crotone, in città senza fissa dimora, ha aggredito un passante urlandogli contro e, successivamente, iniziando a spintonarlo.

Quando i militari dell’Arma sono arrivati in via delle Belle Arti dopo essere stati avvisati di quanto successo, il malvivente, in chiaro stato di agitazione, si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Non solo, oltre a questo, ha anche iniziato ad aggredire i carabinieri.

I militari dell’Arma, al fine di difendersi e mettere fine agli atteggiamenti aggressivi del trentasettenne crotonese, sono ricorsi all’uso dello spray al peperoncino, usandolo per tre volte nei confronti del malvivente che non accennava minimamente a calmarsi. Una volta riusciti nell’intento, i carabinieri lo hanno denunciato per lesioni. Quello che ha visto protagonista il ragazzo di origine calabrese è l’ennesimo caso di aggressioni nei confronti delle forze dell’ordine.

Nei giorni scorsi, infatti, a Medicina, un ragazzo di 16 anni si è scagliato contro un militare – i carabinieri stavano eseguendo un normale servizio di controllo in una zona del paese che già in passato era stata segnalata per la presenza di soggetti dediti al consumo e allo spaccio di droga – torcendogli tre dita della mano destra e urlandogli contro: "Ti faccio perdere il posto di lavoro! Ti faccio licenziare! Non sai chi sono io, ti mando a fare il muratore!".

In quell’occasione, lo sfortunato carabiniere, dopo essere stato aggredito, si è recato al pronto soccorso e, dopo aver ricevuto le cure mediche del caso, ha rimediato cinque giorni di prognosi.

c. c.