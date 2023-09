Splende la stella di Bill Evans Oggi ancora tanta musica

Il sindaco Matteo Lepore con Barbara Cola e Gianluca Guidi ieri hanno scoperto in via Orefici la stella dedicata al grande del jazz Bill Evans. La giornata di festa è proseguita con il trio di Francesco Cavestri e Achille Ferrario Group con Barbara Cola. In serata, l’omaggio di Gianluca Guidi a Frank Sinatra, tra musica e racconti. La festa – nata in memoria di Alberto Alberti, che per primo portò il jazz sotto le Due Torri –prosegue anche oggi dalle 16 in piazza Maggiore e, per le vie del centro, in compagnia dell’Ariminum Swing Banda.