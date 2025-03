Sport amatoriali, Bologna quarta migliore città in Italia: ecco la classifica e perché

Bologna, 10 marzo 2025 – Bologna è la quarta migliore città d’Italia per gli atleti amatoriali. Lo attesta uno studio di Buycycle, il principale negozio online europeo per biciclette di alta gamma di seconda mano, che analizza una serie di fattori, tra cui le infrastrutture ciclabili, i percorsi per la corsa, i servizi per il fitness e gli eventi locali.

Città ideali per gli amanti del fitness

Dall’analisi emergono quindi le migliori città in Italia in cui gli amanti del fitness possono godere appieno dell'esperienza del ciclismo e della corsa, grazie a una combinazione perfetta tra percorsi accessibili, una forte cultura sportiva e condizioni ideali per allenarsi e competere.

Posizione di Bologna nella classifica

Davanti a Bologna, si piazzano Roma, Milano e Torino. Secondo lo studio, sotto le Due Torri si fa un alto numero di ricerche su Google in termini di ‘fitness’ e ‘allenamenti’. In questo senso, Bologna è la seconda migliore città per ricerche legate al fitness, con 1.905 ricerche ogni 10.000 abitanti tra gennaio e dicembre 2024, sottolineando una volontà da parte dei residenti di dedicarsi allo sport. Inoltre, Bologna è quarta in assoluto sia per segmenti di ciclismo e corsa (667) che per percorsi ciclabili (3.756) – buone posizioni, ma sicuramente con totali inferiori rispetto alle prime tre città in classifica.

Limitazioni per i podisti

Purtroppo, Bologna non è altrettanto adatta per i podisti quanto lo è per i ciclisti; pur essendo quarta per eventi di corsa, con quattro manifestazioni all’anno, è solo settima per numero di percorsi di corsa disponibili (1.694).

Clima favorevole alle attività all'aperto

Inoltre Bologna vanta tra le precipitazioni mensili più basse tra i capoluoghi italiani (specialmente quelli del Centro-Nord); con una media di soli 69 millimetri di pioggia al mese, la città offre molte giornate asciutte all’anno per dedicarsi alla corsa o ad un giro in bici.