Sport, bando comunale dopo la stangata

Lo sport torna al centro del campo da gioco. Dopo le scintille che nei mesi scorsi hanno incendiato lo scontro sull’aumento dei canoni d’uso degli impianti sportivi, ora si passa all’azione. Nei giorni scorsi, infatti, il Comune ha pubblicato un bando da 140mila euro rivolto proprio alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche con sede a Valsamoggia o operanti in strutture comunali, con l’obiettivo di offrire loro un contributo economico.

Un’azione che, sottolinea il Comune, è frutto del tavolo di confronto al quale si sono seduti amministrazione, gestore e attività sportive del territorio, proprio in seguito alle accese discussioni sulle tariffe per la stagione sportiva 2025-2026: tariffe legate all’assetto gestionale degli impianti sportivi di Valsamoggia, recentemente affidati al gestore risultato vincitore del bando pubblico. "Facciamo un passo importante per rafforzare e mantenere stabile e costruttivo il dialogo con tutte le associazioni del territorio e dare stabilità al sistema sportivo locale – sottolinea la sindaca, Milena Zanna –. Le risorse messe a disposizione rappresentano un sostegno concreto non solo alle attività agonistiche, ma anche alla formazione, ai materiali e a tutte quelle iniziative che hanno ricadute positive sull’intera comunità. Il tavolo permanente di confronto che oggi è realtà sarà uno strumento utile a raccogliere le istanze, valorizzare il ruolo centrale delle associazioni e garantire stabilità e qualità nel lungo periodo, e potrà sfociare in una vera e propria Consulta dello Sport".

Gli interessati potranno presentare domanda entro il 5 novembre. Di questi fondi, 120mila euro saranno assegnati secondo un principio virtuoso che premia il maggior coinvolgimento nelle attività sportive di giovani under 18 e anziani over 65. I restanti 20mila, invece, saranno assegnati sulla base di progetti che si svolgeranno nella stagione 2025-2026. I contributi saranno erogati nel limite massimo dell’80% dei costi complessivamente sostenuti, nella scorsa stagione, per la realizzazione delle attività svolte sul territorio di Valsamoggia. La metà del contributo verrà erogata entro il 31 dicembre, mentre la restante parte sarà suddivisa tra i primi mesi dell’anno e i mesi successivi previa verifica della rendicontazione. "Il bando nasce con un triplice obiettivo – precisa l’assessore allo sport, Juri Zagnoni –. Valorizzare il lavoro quotidiano delle associazioni, favorire l’accesso alla pratica sportiva, in particolare per i giovani e per le fasce più fragili e accompagnare le società alle nuove normative della riforma dello sport. Questo passo si inserisce in una visione più ampia di investimento negli impianti e nel sistema sportivo comunale, che vogliamo rendere sempre più sostenibile, aperto e collaborativo".

Giorgia De Cupertinis