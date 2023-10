Gennasi

TRE SU TRE

Si vince nel calcio, dove il Bologna by Motta infila l’ottavo risultato utile consecutivo e sale al settimo posto in classifica, a due passi dall’Europa, non so se mi spiego; si vince nel basket, in grazia del triduo virtuoso completato al PalaDozza dalla Virtus capolista (in condominio) aggiunto alla cinquina di una Fortitudo dominante con la paglia in bocca, in piazza Azzarita e in ogni dove. Tra sogni proibiti e intriganti aspettative, calcoli da vertigini e proiezioni mozzafiato, fantasie e scommesse, adesso come adesso Sport City dà i numeri. E se li gode.

MOTORI

Da domani a domenica la Fiera ospita per la prima volta il salone ‘Auto e moto d’epoca’, nato quaranta anni fa a Padova e nella città del Santo cresciuto e maturato. Sono attesi 5.000 espositori da 40 Paesi, migliaia di collezionisti, mercanti e curiosi a farsi gli occhi e le orecchie al cospetto di gioielli senza tempo a quattro e due ruote, pezzi di ricambio originali compresi. La marcia reale.

A PEDALI E NO

Incalzato, e forse impietosito, dai preoccupati residenti delle vie Mengoli, Laura Bassi e dintorni, il sindaco Lepore ha risposto per iscritto a una signora: "Stiamo valutando la possibilità di ripristinare l’uso ciclabile dei marciapiedi, dedicato a chi usa la bici per passeggio, fermo restando l’impianto generale del Biciplan". Chissà che pacchia, per i pedoni.

DOLCETTO O…

Numero chiuso in piazza Aldrovandi la notte di Halloween, martedì prossimo, su decisione della giunta di Palazzo d’Accursio. Le associazioni di categoria, Ascom e Confesercenti, hanno detto sì a patto di allungare l’orario di apertura dei locali, per esempio almeno fino all’una. Anche gli zombie nel loro piccolo s’incazzano.