Sport e cura con Virtus e Ausl

Nell’Aula Magna del Maggiore, il ceo di Virtus Segafredo Bologna, Luca Baraldi, è intervenuto a ’Lavoro di squadra nello sport e nei gesti della cura’, incontro per i direttori dei Dipartimenti e servizi Ausl. A fare gli onori di casa il direttore generale dell’Ausl, Paolo Bordon, che ha voluto creare sinergia tra una realtà sportiva come la Virtus Segafredo Bologna e una realtà sanitaria con un’organizzazione complessa, evidenziandone i punti in comune. Il ceo delle V Nere ha illustrato alcuni temi della leadership. "In campo ogni volta che un giocatore si assume la responsabilità di un errore che non ha commesso, la squadra, allora sì, può solo vincere", è una delle citazioni di Baraldi.