Sport e inclusione. Fortitudo e Innova vicine ai più fragili

Lo sport come veicolo di crescita e integrazione, con un’attenzione particolare a chi è socialmente più vulnerabile. Nasce in quest’ottica l’accordo tra Innova Fondazione e l’associazione di promozione sociale ‘Fortitudo per il sociale’, che con un protocollo d’intesa firmato dai rispettivi presidenti, Gianluca Muratori e Giorgio Archetti, hanno dato vita a una partnership strategica a supporto delle persone più fragili e a rischio di esclusione sociale. Il sostegno della Fondazione è un riconoscimento tangibile dell’efficacia e della rilevanza delle azioni messe in campo dall’associazione, che ha contribuito a migliorare le condizioni di vita di minori appartenenti a famiglie in condizione di disagio socio-economico e abitativo, anziani fragili e soli, disabili, ammalati, donne vittime di violenza e abusi domestici, mamme sole, inoccupate o precariamente occupate e prive di una rete parentale di supporto e altre categorie a rischio di esclusione sociale.

L’accordo garantirà continuità e potenziamento degli interventi in corso e permetterà la programmazione di nuove attività, a ricaduta sociale, maggiormente strutturate e di comune interesse sul territorio cittadino, nazionale e internazionale. Entrambe le organizzazioni, infatti, concordano sull’importanza di rafforzare le azioni di contrasto alla povertà materiale ed educativa, alle problematiche sociali emergenti quali la discriminazione di genere e il disagio giovanile, e di promuovere la salute e il benessere delle persone più vulnerabili e sostenere la genitorialità fragile. In quest’ottica, lo sport viene riconosciuto come uno strumento fondamentale per l’inclusione sociale e la promozione di stili di vita sani. "Il nostro sostegno a Fortitudo per il Sociale non è solo un supporto materiale, ma un segno chiaro del nostro riconoscimento per l’ottimo lavoro svolto dall’Associazione in questi anni. Questa intesa è un punto di partenza", commenta Muratori. "Grazie a questa collaborazione – ha aggiunto Archetti – potremo ampliare le nostre attività, fare meglio e di più per chi necessita di un aiuto concreto e continuare a supportare le persone più in difficoltà, garantendo loro un futuro più inclusivo e sostenibile".