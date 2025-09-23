Sport e inglese, nuovi indirizzi alle superiori

L’istituto di istruzione superiore Luigi Fantini amplia la propria offerta scolastica. Dal prossimo anno, si arricchiranno di nuove possibilità gli indirizzi già attivi all’interno della scuola. Dal punto di vista tecnico, si ricorre alla cosiddetta ‘curvatura’ dei piani ministeriali, ovvero alla possibilità della singola scuola di discostarsi dalle organizzazioni orarie previste, sulla base di proprie valutazioni. "É da dicembre del 2024 – rivela Sara Ragno, vice preside del Fantini – che siamo al lavoro per queste novità. Nelle scelte abbiamo considerato i dati provenienti dall’ufficio scolastico regionale e i desideri di famiglie e ragazzi. In sede di preiscrizione saranno specificati i criteri necessari alle nuove attivazioni e le eventuali condizionalità".

Il liceo vedrà la partenza di un nuovo percorso che rinnova la concezione tradizionale delle scienze applicate. All’opzione già esistente, che prevede l’insegnamento della lingua latina nei primi due anni e un’ora in più di filosofia nel triennio, la compresenza di matematica e fisica e un’ora aggiuntiva di inglese con insegnante madrelingua, si affianca Il nuovo percorso ‘Applied Sciences in English’. Il piano di studi appena messo a punto potenzierà le aree di matematica, fisica e scienze naturali, integrandole con un programma intensivo di inglese che permetterà di utilizzare la lingua straniera come strumento a servizio delle competenze scientifiche. Due nuove opzioni anche per l’indirizzo economico della scuola. La prima, unica fuori dalla città, è dedicata allo sport: alla preparazione economico-amministrativa saranno affiancate ore destinate a scienze motorie, sport e biologia. Alla fine del ciclo di studi, gli studenti integreranno le competenze storiche con altre più organizzative in ambito sportivo, grazie a una preparazione fortemente orientata al management di settore. Con l’opzione ‘Economy in English’ anche l’ambito economico si internazionalizza. Verrà introdotto lo studio della filosofia e della storia del pensiero economico e un docente madrelingua affiancherà l’insegnante di economia. Nell’indirizzo ‘Design della Comunicazione visiva e pubblicitaria’ sarà introdotta la disciplina digital market in sostituzione del corso di economia aziendale, potenziati gli aspetti pratici e teorici dell’area creativa e dato più spazio a tecniche professionali e discipline multimediali.

Nel frattempo, da San Benedetto Val di Sambro arriva un’ altra novità. Dopo l’apertura del servizio nel 2022, grazie al contributo di Inps e Regione, da quest’ anno l’asilo nido sarà completamente gratuito. Il Comune interverrà direttamente nell’operazione con risorse proprie, coprendo il costo del pasto e della merenda di ciascun bambino. Limitati i posti, al momento ne restano disponibili solamente due. L’amministrazione comunale invita le famiglie interessate ad affrettarsi per finalizzare l’iscrizione.

Fabio Marchioni