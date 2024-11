Sport e poesia per le vittime del Salvemini

Si apre domani e prevede appuntamenti fino al 14 dicembre il cartellone delle iniziative che tra Casalecchio, Sasso, Zola, Monte San Pietro, Valsamoggia e Bologna celebrano il 34° anniversario della Strage del Salvemini. Era infatti il Il 6 dicembre 1990 quando un aereo militare in avaria abbandonato dal pilota precipitò sulla succursale dell’istituto tecnico commerciale Salvemini in via del Fanciullo provocando direttamente la morte di undici studentesse e uno studente della classe Seconda A (Deborah Alutto, Laura Armaroli, Sara Baroncini, Laura Corazza, Tiziana De Leo, Antonella Ferrari, Alessandra Gennari, Dario Lucchini, Elisabetta Patrizi, Elena Righetti, Carmen Schirinzi, Alessandra Venturi) e più di ottanta feriti. Un evento che ha segnato per sempre non solo la scuola e le famiglie, le intere comunità locali che hanno programmato eventi e incontri riuniti dal tema dell’anno: ’Dall’impegno alla giustizia sociale, dalla solidarietà alla pace’. Due settimane di eventi promosse dai comuni con l’associazione Vittime del Salvemini e l’istituto Salvemini.

Si va dalle iniziative sportive agli appuntamenti culturali, dalla proiezione del docu-film legato alla strage ai concerti dedicati alle vittime, dai concorsi per le scuole alla commemorazione ufficiale nell’Aula della memoria. "Tutti gli eventi in calendario hanno lo scopo di rivolgersi a un pubblico appartenente a tante generazioni diverse affinché il ricordo della tragedia sia spunto di riflessione e di continuo rinnovamento di una memoria collettiva che deve essere conservata con impegno e costanza", spiegano gli organizzatori. Domani il via alle 8.30 al centro sportivo Arcoveggio col terzo memorial Dario Lucchini: manifestazione di atletica per le scuole superiori dell’area metropolitana di Bologna. Alle 17.30 canti e poesie della pace con le Voci di memoria dell’associazione Voci della luna. Alle 20.30 nell’auditorium dell’istituto comprensivo di Calderino la proiezione del docufilm Per sempre giovani di Stefano Ferrari.

g. m.