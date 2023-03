Sport e rigenerazione urbana Apre i battenti il parco Bonfiglioli

A Lippo di Calderara arriva il nuovo parco attrezzato. L’inaugurazione è in programma domenica alle 15.30 e l’area verde è stata dedicata all’imprenditore Clementino Bonfiglioli, scomparso 13 anni fa e compianto fondatore dell’omonima azienda. All’interno del giardino pubblico si trovano giochi inclusivi, una pista di pattinaggio e un’arena all’aperto. Dopo il taglio del nastro, alla presenza del sindaco Giampiero Falzone e di Sonia Bonfiglioli, figlia di Clementino e presidente dell’azienda, ci sarà nella nuova struttura sportiva un’esibizione degli atleti della Up Calderara di pattinaggio, tra cui la vice campionessa del mondo Asya Sofia Testoni; quindi è previsto l’arrivo di una biciclettata promossa dall’Avis. Il parco, che si affaccia su via Giovanni XXIII, dove sorgeva la sede storica della Bonfiglioli, è inserito in un contesto che nel giro di pochi mesi ha cambiato il volto di Lippo. E la zona fa parte del progetto, approvato due anni fa dal consiglio comunale, di risistemazione e rigenerazione dell’area ‘ex Bonfiglioli’. Vale a dire verde pubblico, giochi per bambini, sport e nuove ciclabili. "Abbiamo mantenuto gli impegni – dice il sindaco Giampiero Falzone (nella foto) – e Lippo ora può contare su infrastrutture verdi, sportive e per la mobilità sostenibile. A garanzia delle nostre idee e dei nostri progetti improntati al green".

Nel parco ci sono 122 alberi di recente piantumazione; tre grandi isole circolari con nuovi giochi inclusivi, dedicati ai bambini anzitutto di Lippo; una pista roller skate con accesso libero e un’arena verde per assistere a spettacoli all’aperto. E poi ancora, nuovi posti auto e moto e una pista ciclabile che si innesterà su quella a carico dell’Aeroporto e che consentirà di raggiungere la stazione ferroviaria del Bargellino. "Mi preme ricordare – aggiunge il primo cittadino – che, come da progetto, nell’area sorgeranno a breve anche la casa delle associazioni e un centro sociale. Intitolare il parco a Clementino Bonfiglioli, nome prestigioso e indimenticabile per il territorio e per Bologna, è stato per l’amministrazione comunale un dovere".

p. l. t.