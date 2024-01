Sport e solidarietà. Torna la corsa Galaverna

La Galaverna torna domenica 21 gennaio. La corsa, con partenza alle 9 dal Centro Arcipelago in via Resistenza 201 di Pianoro, è aperta a tutti gli appassionati del mondo sportivo. Quest’anno, ai consueti percorsi da 3.5, 10 e 16 chilometri torna anche il lungo da 20 chilometri. C’è molta emozione per la corsa di quest’anno, la prima di ritorno a pieno regime dal periodo Covid. La Galaverna prima contava fino a 5000 presenze. La sindaca di Pianoro, Franca Filippini, pone l’accento sull’importanza dell’iniziativa: "È il primo anno in cui il Comune di Pianoro si schiera in prima linea per l’organizzazione della Galaverna. Siamo felici di poter patrocinare e organizzare, assieme a tutti gli altri partner, questo evento così sentito in tutta l’area metropolitana". Successivamente l’assessore allo Sport del Comune di Pianoro, Marco Zuffi ha voluto ringraziare "tutti gli sponsor che ci hanno aiutato nell’organizzazione di questa iniziativa, in primis le associazioni e aziende locali come la Bcc Felsinea, la F.Ili Iaria Impresa Edile e Punto M".

La gara podistica è inoltre stata organizzata, dal gruppo Avis locale e da Proloco Pianoro. È patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna - Sport Valley Emilia-Romagna, dalla Città metropolitana di Bologna e dal CONI - Comitato Regionale Emilia-Romagna e supportata da UISP SportperTuttiAtletica Leggera - Comitato Bologna, Pubblica Assistenza Pianoro, Corpo Volontario Protezione Civile , Aisa, Gams Ristorazione collettiva, S.M.A. Antincendio, Villa Giulia, Podere Riosto, Forno Tattini, Coop Adriatica 3.0 e Centro Attiva.

Tutti i proventi extra saranno donati alla Fondazione Policlinico Sant’Orsola per sostenere il progetto ’Day Hospital Oncologia Femminile - Nuovi percorsi di cura in un reparto pieno di luce e colore’ per la realizzazione del nuovo Day hospital per l’oncologia femminile, che cura ogni anno circa 1000 donne. Cristiano Cobianchi, consigliere d’Amministrazione Fondazione Policlinico Sant’Orsola sull’importanza del progetto: "Questo luogo sarà il nuovo punto di riferimento per la cura di tutti i tumori femminili, che potrà avvenire in un reparto completamente rinnovato, pieno di luce e colore e con le terrazze trasformate in piccoli giardini". Tutti i gruppi che intendono partecipare alla corsa sono invitati a iscriversi telefonando ad Avis Pianoro al 3387512138 entro il 19 gennaio 2024 mentre i singoli corridori si potranno iscrivere fino a quindici minuti prima della partenza direttamente al Centro Arcipelago.

Per ulteriori informazioni www.comune.pianoro.bo.it

Alberto Biondi