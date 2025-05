Sport e spettacoli per tutti con Happy Hand

Nel segno di Willy Boselli, anima di Happy Hand, la 13esima edizione della grande festa che promuove l’inclusione attraverso sport, arti varie e iniziative utili a stimolare l’incontro tra persone, per dare valore a diversità e ricchezza che ogni essere umano porta in dote. Il parco della Resistenza di San Lazzaro, ancora una volta, sarà il teatro del weekend ricco di eventi e opportunità inclusive oggi, domani e domenica, rivolti a ogni età e abilità, organizzato dall’associazione Willly The King Group col sostegno di Bper Banca e Fondazione Marchesini ACT, in collaborazione con la cooperativa sociale La Fraternità e Pallavolo San Lazzaro.

La figurina celebrativa numero 150 dell’associazione Figurine Forever, che entra tra i partner di Happy Hand, sarà dedicata a Willy, campione mondiale di resilienza, che con la sua disabilità, il suo sorriso e l’esempio quotidiano ci insegna ad accorciare le distanze tra le persone, per condividere il tesoro della partecipazione nel significato più ampio e profondo. Il programma è ricco di eventi e novità, dal picklelball, all’arrampicata sugli alberi, dalle coreografia di Insieme Danzando, al sitting volley, alla scherma di Zinella, tanto basket, animazione, attività per i più piccoli e la Scuola di Musica Massimo Riva di Zocca. Si parte oggi, dalle 10, con il Respect Day, per la regia della coop. Sociale La Fraternità. È un significativo momento di incontro tra gli ospiti dei centri diurni socio-relazionali di Bologna e Provincia e gli studenti delle scuole superiori di San Lazzaro. Durante la mini Olimpiade della solidarietà, in collaborazione con Bologna Marathon e Radio Bruno, i partecipanti si sfideranno nel lancio del vortex, lancio del peso, corsa veloce 50 metri, corsa a ostacoli e slalom per le carrozzine. Il campione di arrampicata Gian Matteo Ramini racconta gli incroci della vita. Con lo stesso spirito, in una giornata piena di eventi e opportunità di condivisione, la Consulta per i diritti delle persona con disabilità di San Lazzaro promuove un percorso itinerante nel verde aperta agli studenti delle scuole IC1 e IC 2 e nel primo pomeriggio l’orienteering. Domani il giovane Elia Merlini insegnerà a spianare la strada del linguaggio multimodale più inclusivo che esiste, la Comunicazione Aumentativa Alternativa. Domenica si aprirà con la Happy Color, la corsa dei mille colori perché altrettante sono le sfumature del genere umano. La partecipazione è gratuita, rivolta a tutte le età e abilità. Il Free Basket sarà protagonista del gran finale, domenica pomeriggio, con il Memorial dedicato ad Andrea Tattini, grande amico di Happy Hand, recentemente scomparso. In campo anche gli Overlimits di Marco Calamai.

Zoe Pederzini